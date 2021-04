Adani: “Napoli, ottimo primo tempo. Eriksen? Con le richieste di Conte…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così di Napoli-Inter e di Eriksen

"Ormai gioca la partita sporca, di contrasti, di pause, va in mezzo ai centrali, perde pochi palloni, corre tanto. Dentro le richieste di Conte, riesce a mostrare qualità. Nelle ultime 7 stagioni ha segnato più gol di tutti da fuori area dopo Messi. Se non conoscevamo Eriksen, il problema è nostro. Ma Eriksen lo conoscono tutti".

"Il possesso palla non è il dato più importante, toccare la palla però è sinonimo di protagonismo e di voler mettere sotto gli avversari. Se poi non tocchiamo palla, non lamentiamoci che nessuno ci vuole guardare".