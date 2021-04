TS – Inter, idea Boateng per la difesa: Maksimovic in pole, ecco perché

Due nomi sulla lista dell'Inter per la difesa: ecco perché il serbo del Napoli Maksimovic è favorito sul difensore tedesco Boateng

L'Inter studia il mercato dei parametri zero e valuta due nomi per la difesa. Secondo quanto riferisce Tuttosport, nei radar del club nerazzurro ci sono Jerome Boateng, che lascerà il Bayern Monaco, e Nikola Maksimovic, che non rinnoverà con il Napoli.