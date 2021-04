Inter, Conte chiede 4 rinforzi: già individuati i profili, si attende Suning

Il tecnico dell'Inter chiede un difensore, un centrocampista, un esterno mancino e un vice Lukaku

Andrea Della Sala

Suning non molla l'Inter e vuole continuare il progetto ambizioso iniziato da tempo. L'eventuale scudetto sarebbe solo l'inizio per la proprietà cinese che vorrebbe riportare il club nerazzurro al vertice anche in Europa. E per farlo bisognerà passare inevitabilmente dal mercato: servono rinforzi, ma bisogna guardare anche al bilancio e cercare di fare cassa. In quest'ottica tra i sacrificabili ci sono Vidal, Young, Kolarov e Vecino, l'obiettivo dell'Inter è di fare cassa coi prestiti. Dimarco, Lazaro, Joao Mario, Nainggolan, e Dalbert possono portare un bel tesoretto nelle casse nerazzurre, ma non è detto che tutti questi giocatori verranno riscattati. Di sicuro ci sarà da trattare perché i club per trattenere i giocatori chiederanno sconti all'Inter.

Sono 4 i rinforzi che chiede Conte

Tutto dipenderà dalle uscite, ma Conte ha le idee chiare per rinforzare l'Inter: servono un esterno mancino, almeno un centrocampista e un vice Lukaku, oltre a un difensore veloce. "Ranocchia va in scadenza, Kolarov uscirà, D'Ambrosio dovrebbe rinnovare. A parametro zero ci sono Maksimovic (Napoli) e Boateng (Bayern), ma vanno monitorate anche le situazioni legate ai baby Pirola (in prestito al Monza) e Vanheusden (che andrebbe ricomprato per 17 milioni, si spera trattabili, dallo Standard Liegi)", spiega Gazzetta.it.

De Paul l'obiettivo, ma c'è un'alternativa

Per il ruolo di esterno rimane viva la candidatura di Florenzi, oltre che quelle di Emerson Palmieri e del rientro di Dimarco dal Verona. "A centrocampo il mirino è su De Paul. L'Udinese chiede 40 milioni, è pronta ad ascoltare proposte per contropartite tecniche. Un'alternativa potrebbe essere l'uruguaiano del Cagliari Nandez. Senza dimenticare che dal prestito allo Spezia potrebbe rientrare Agoume, classe 2002. In attacco piace Muriel, che però ha 30 anni e 30 milioni costa", aggiunge il portale sportivo. L'alternativa è Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea.