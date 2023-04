Adani: “Lautaro nel derby ha fatto la miglior partita della carriera, da lì in poi…”

Adani ha aggiunto: "Ha quasi 26 anni e ha fatto solo 6 gol in carriera in Champions League, perché è in crisi?"

Intervenuto ai microfoni di Twitch durante la BoboTV, Lele Adani ha voluto focalizzarsi sul rendimento di Lautaro Martinez: "Il 5 febbraio c'è Inter-Milan, due mesi fa. Gol di Lautaro, il Toro ha fatto la migliore partita da quando è in Italia, ha dominato la partita, ha fatto una partita da top 3 al mondo quella sera a San Siro. Il Milan non ha giocato ma ha fatto tutto Lautaro, lo conosco da quando ha debuttato nel Racing e non ha mai giocato così, neanche con l'Argentina. Ma Lautaro è un classe 1997, va per i 26 anni. In Champions ha fatto 6 gol in carriera, si fa fatica a metterlo tra i più grandi. C'è da chiedersi perché è in crisi"