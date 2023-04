Inter, si rompe il trio incedibili? “Senza Champions si apre l’ipotesi di questa cessione”

Sportivamente ed economicamente, non andare in Champions League, per l'Inter, potrebbe rappresentare un bagno di sangue

Marco Macca

Sportivamente ed economicamente, non andare in Champions League, per l'Inter, potrebbe rappresentare un vero e proprio bagno di sangue. Non è affatto escluso, infatti, che alcuni pezzi pregiati della rosa nerazzurra possano salutare la compagnia in caso di mancato piazzamento tra le prime quattro della classe.

Prendiamo per esempio Alessandro Bastoni, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e che all'Inter sta benissimo, ma per il quale gli estimatori non mancano. Il difensore fa teoricamente parte del trio degli incedibili con Lautaro Martinez e Barella, ma la trattativa per il rinnovo non si è ancora chiusa e chissà che in estate non possa muoversi qualcosa. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L'azzurro, con Lautaro Martinez e Nicolò Barella, comporrebbe in teoria il trio degli irrinunciabili e incedibili, se non fosse che l'ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel 2024. Bastoni vuole restare all'Inter dove si trova benissimo, ma chiede un ingaggio che si avvicini ai due compagni di squadra sopracitati. Inizialmente la trattativa si era fermata alla volontà del club di far partire l'adeguamento contrattuale da luglio, poi le trattative sono riprese con discreto entusiasmo con tanto di avvicinamento delle parti".

"Aumenti simili di stipendio, però, sarebbero difficilmente concretizzabili senza gli introiti della principale competizione europea. E chissà che anche il giocatore possa in quel caso dare ascolto le lusinghe di chi in Champions League giocherebbe...".