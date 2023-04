Adani: “Onana-Brozovic? Scintilla che potrebbe alzare il livello della tensione”

Daniele Adani, nel corso dell’ultima puntata della “Bobo TV” in onda su Twitch, ha parlato del battibecco in allenamento tra Onana e Brozovic e della possibilità di assistera a un derby di Milano in semifinale di Champions League: “C’è stato questo scontro tra Onana e Brozovic, e li hanno divisi, e questo fa bene in […]

Daniele Adani, nel corso dell'ultima puntata della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha parlato del battibecco in allenamento tra Onana e Brozovic e della possibilità di assistera a un derby di Milano in semifinale di Champions League: "C'è stato questo scontro tra Onana e Brozovic, e li hanno divisi, e questo fa bene in genere prima delle partite. È un momento che dà adrenalina, quante volte è capitato? Ricordo una volta Materazzi durante un torello: gli dava troppo fastidio stare in mezzo, non accettava che gli si facesse "palla c'è, palla non c'è". La palla arrivò a Emre, uno alto come un tavolino, ma con una tecnica incredibile, aveva un mancino... Gli spostò la palla, Materazzi fece un'entrata che lo fece volare e gli fece fare una capovolta. Emre gli disse: "Non si fa così Marco!". Lui non lo degnò di uno sguardo e andò a menare un altro!