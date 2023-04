Inter, sciolto uno dei dubbi di formazione. A Inzaghi manca solo il compagno di Lautaro

Il tecnico dell'Inter non ha dubbi sulla formazione da schierare questa sera nella gara di ritorno dei quarti di Champions col Benfica

Pochi dubbi per Inzaghi che, molto probabilmente, confermerà la squadra che ha battuto il Benfica a Lisbona. Si riparte dal 2-0 e il tecnico sembra volersi affidare allo stesso undici. Partirà così dalla panchina Calhanoglu, ancora da decidere però chi farà coppia con Lautaro in attacco.

"La seduta è servita a Inzaghi anche per sciogliere almeno uno dei dubbi di Inzaghi in ottica formazione: Calhanoglu andrà in panchina, il centrocampo sarà formato ancora da Brozovic con Barella e Mkhitaryan ai lati", riporta La Gazzetta dello Sport.