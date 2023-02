Agnelli: “Ceferin si sente un re. Il dominio inglese minaccia il calcio. Che valore ha…”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano olandese Telegraaf, l'ex presidente della Juve attacca la Uefa e Ceferin

Gianni Pampinella

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano olandese Telegraaf, Andrea Agnelli è tornato a parlare. L'ex presidente della Juve ha attaccato la Uefa e il suo presidente, Ceferin. "È necessario qualificarsi per la Superlega attraverso il campionato nazionale. Un campionato nazionale forte e paritario è nell’interesse di tutti. Se si fa un confronto con l’Europa, si nota la tendenza dei campionati nazionali a diventare sempre meno popolari nel sistema attuale. Manca l’emozione, i campioni sono fissi".

"Che valore ha il campionato francese con il PSG come campione eterno? O quello italiano, persino i campionati tedesco e spagnolo sono in declino. Solo la Premier League cresce sempre di più ed è una Superlega glorificata. La Premier League raccoglie circa quattro miliardi di euro all’anno, la Spagna circa la metà, la Germania 1,5 miliardi e l’Olanda 100 milioni di euro. Il dominio inglese minaccia anche il calcio europeo".

"È tutta una questione di club inglesi e di altri tre o quattro club. Questa prevedibilità è la campana a morto per qualsiasi campionato. D’altra parte, è necessario creare le condizioni economiche e finanziarie per i club in modo che non perdano tutte le entrate in un colpo solo dopo una stagione negativa. La Premier League utilizza a questo scopo il sistema del paracadute. I club retrocessi ricevono una compensazione finanziaria per alcuni anni. Nel contesto europeo, questo sarebbe anche un elemento da considerare per la nuova competizione europea".

"Ho 47 anni e quindi sono troppo giovane per non fare nulla. Come europeo impegnato ho piena fiducia nel tribunale, ma non voglio speculare sull’esito, anche se spero che la sentenza cambi lo status quo. Dobbiamo aspettare la Corte prima di poter completare il lavoro sul nuovo modello di campionato europeo. Nei nostri piani gli interessi di tutte le parti interessate, club, tifosi, giocatori, sono al primo posto. Non come adesso, dove la UEFA è al primo posto in tutto. Senza possedere nulla. Controlla tutto, tutte le condizioni finanziarie, commerciali, legali e sportive. Mentre la UEFA è di fatto responsabile solo della definizione della data e dei duelli nel contesto europeo. Sono i club a occuparsi dell’organizzazione vera e propria delle partite. Sono loro a fare tutto il lavoro".

"Il ruolo di organizzatore della UEFA può essere assunto senza problemi da un’organizzazione gestita dai club. Non credo che la soluzione del 2019, in cui club e UEFA erano allineati sia possibile con Ceferin & co al timone. Inoltre, non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza sia della UEFA che della FIFA? In particolare, quelli che sono già lì: Ceferin e Gianni Infantino. È una cosa sana? Ci si può aspettare un cambiamento da queste persone? Ceferin e Infantino faranno di tutto per rimanere al centro del potere. Per assicurarsi i loro privilegi. Avete visto cosa dice Ceferin nel documentario della Apple? Come presidente UEFA, si sente potente come un re e parla come un primo ministro dell’organizzazione delle competizioni".

(Calcio e Finanza)