Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento di Romelu Lukaku: "Devono essere sempre Dybala e Lukaku che fanno la differenza. Soprattutto dal belga mi aspetto di più, perché l’argentino ha dato molto. Lukaku deve farsi perdonare quell’errore con l'Inter che grida vendetta per uno come lui, sul 2-3 e con la squadra in difficoltà. Ora deve caricarsi la Roma sulle spalle e fare la differenza, cosa che ha fatto più in negativo che in positivo in questo periodo".