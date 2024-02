Daniele De Rossi affronterà domani, alle 18.45, la sua prima partita in Europa da allenatore. La sua Roma affronterà il Feyenoord nello spareggio di andata di EL. E nella conferenza della vigilia è tornato a parlare della sconfitta contro l'Inter in campionato. «Si lavora meglio con le vittorie, abbiamo analizzato le fasi della partita però e siamo contenti di come stiamo lavorando e della direzione che stiamo prendendo. Dybala e Lukaku? Stanno bene, hanno lavorato bene in questi pochi giorni di preparazione della partita».