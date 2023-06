Agresti: “Icardi-Roma? È un rischio, un acquisto da provare per un anno poi…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del possibile approdo di Mauro Icardi alla Roma: "Icardi non mi pare che abbia tutte queste richieste. Anche perché si tratta di un ingaggio alto, che ti porta anche a firmare un contratto necessariamente lungo. C'è da considerare il fatto che negli ultimi tempi ha giocato in Turchia... Quest'anno compie anche 30 anni. È un rischio, un acquisto da provare per un anno e poi vedere come va".