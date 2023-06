CM – Icardi torna in Italia? Dal Milan a Juve e Roma, la situazione. Wanda…

Non è, però, da escludere un ritorno in Italia, come spiega Calciomercato.com:

“Ad oggi Icardi per il Milan non è una priorità. Il suo profilo è fuori standard per il nuovo corso rossonero sia per età (ha 30 anni ormai) sia per stipendio (dovrebbe passare da 9 milioni a non più di 4). E allora chi potrebbe puntare su di lui in Italia? La Juve, se dovesse riuscire a piazzare sia Vlahovic che Milik un colpo praticamente a gratis e sfruttando i vantaggi del decreto crescita potrebbe pensarci, ma anche la Roma, che Icardi avrebbe considerato in caso di Champions League, non è del tutto fuori dai giochi. Più lontano il Napoli, che si avvicinò a lui all'epoca dell'Inter, ma che se dovesse salutare Osimhen punterà su profili più di prospettiva”