Ci sono notizie sugli ultimi giorni di mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo evidenzia l'arrivo di Alcaraz alla Juve: "Carlitos, vai", è il titolo principale sull'acquisto della Juve per il centrocampo. "Per Allegri un talento argentino in più per tenere in corsa la Juve". Di spalla si parla di Roma: "Baldanzi alla corte del mito Dybala" e di Fiorentina: "Belotti la realtà, il sogno è islandese".