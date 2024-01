«Ci sentiamo spesso, non ho mai litigato con Mancini». Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina intercettato da Enrico Lucci fuori dal Teatro dell’Opera di Roma, sul burrascoso e chiacchierato divorzio tra l’allenatore di Jesi e la Nazionale italiana. L'ex ct ha di recente dichiarato che sarebbe rimasto anche altri venti anni sulla panchina dell'Italia. Ma evidentemente non è andata come sperava. Intanto con l'Arabia è stato appena eliminato, ai rigori, dalla Coppa D'Asia per mano della Sud Corea ed è finito nel mirino della stampa e del presidente della Federazione di calcio arabo per aver lasciato prima del fischio finale il campo.