"Nel primo tempo era una partita bloccata, nella ripresa dovevamo prenderci dei rischi contro una squadra brava anche sotto pressione. Vlahovic? Lo dico e lo ripeto: la questione non è Vlahovic, ragazzi che non hanno esperienza a giocare queste partite. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più e potevamo fare gol, la crescita passa attraverso queste partite e questi errori. Yildiz e non Chiesa? Chiesa non si allenava da due settimana, deve migliorare. Ci credete ancora? Pensiamo a battere l'Udinese, è la cosa più importante. Siamo secondi in classifica, questa sconfitta non pregiudica quello che abbiamo fatto finora"