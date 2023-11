Allegri: “Inter più pronta di noi, non sognavo il sorpasso: magari ci avrebbe fatto male”

Che risposte dà questo test alla Juve di oggi?

"Dà risposte positive, ma bisogna continuare a lavorare mantenendo l'equilibrio senza esaltarsi, senza deprimersi nei momenti di difficoltà. E bisogna continuare a lavorare, abbiamo 9 punti di vantaggio sulla quinta. Questo è un bel risultato".

Su Chiesa e Vlahovic

"Hanno fatto una buona prestazione, quella di Dusan penso sia stata la migliore da quando è alla Juventus. L'esultanza dopo il gol? E' una reazione di uno che era contento di segnare. Deve pensare a lavorare come tutti, rimanere in equilibrio perché la stagione non finisce oggi e non abbiamo ottenuto assolutamente niente. E' una partita in mezzo ad un percorso di crescita della squadra".

In cosa ha visto l'Inter più pronta di voi e in cosa ha visto la Juve pronta a lottare per il vertice?

"L'Inter è più pronta perché comunque lo dicono i numeri dei giocatori, delle partite che hanno giocato, della loro età, di tutte queste cose. Non dico meglio o meglio ma in questo momento è più pronta come lo è stata la Juve negli anni scorsi, e infatti credo che vincevamo anche gli scudetti".

Rabiot ha detto che tra i giocatori si parla di obiettivo scudetto

"Giusto che abbiano questo obiettivo, perché non bisogna accontentarsi ma bisogna lavorare per crescere. Loro devono l'ambizione di desiderare qualcosa di importante, che per noi per ora sono i primi quattro posti, poi vedremo. La mia ambizione è quella della squadra, ma bisogna lavorare con molto equilibrio, perché se vinci una partita sei un campione, se la perdi sei un... non fatemelo dire. Dobbiamo migliorare perché abbiamo le potenzialità per migliorare perché abbiamo giocatori giovani".

Sognava il sorpasso all'Inter?

"No, assolutamente. Perché non avrebbe cambiato nulla e magari ci avrebbe fatto male a livello mentale. La classifica dice che abbiamo nove punti di vantaggio sul quarto posto e ne manca uno all'obiettivo dei primi quattro posti".

