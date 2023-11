Juventus, Allegri: “L’Inter ci ha rispettato: per evitare rischi…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di stasera contro l'Inter allo Stadium. Queste le sue parole: "Questo risultato ci dà consapevolezza di aver giocato contro una squadra molto forte, che ci ha rispettato molto. Abbassavano i ritmi della palla, non rischiavano. Nell'episodio siamo stati bravi a portarcela a favore, poi a campo aperto loro sono molto bravi e li non devi perdere palla. Non avrebbe chiuso il campionato in caso di vittoria dell'Inter, ma questa prestazione ci dà sicuramente grande consapevolezza. La percezione è che c'era un ambiente voglioso, ma anche curioso di vedere come andava. La Juventus da tre anni non giocava una partita per il primo posto, è stata una bella serata e i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione".