Allegri: “Eravamo attaccati all’Inter, poi ci siamo staccati… e di molto. Io dicevo che…”

A DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato così nel pre-partita della sfida contro la Lazio in programma all'Olimpico: "Che sosta è stata per me? Il momento è così, siamo stati attaccati all’Inter, poi ci siamo allontanati, ora di molto. Abbiamo perso punti sulla quinta, abbiamo 9 partite, 8 punti sulla Roma, questo va guardato. Facciamo un passo per volta, oggi serve fare una bella prestazione anche in vista della Coppa Italia", le sue parole.