Si avvicina Inter-Empoli e Simone Inzaghi non ha ancora deciso se schierare Yann Sommer dal 1'. Secondo Sky Sport, nelle prossime ore l'allenatore scioglierà le riserve: al momento è lui a essere leggermente favorito su Audero. Ma il ballottaggio per il momento resta aperto.

In difesa pronti Pavard, Acerbi e Bisseck, ancora out de Vrij come Arnautovic e Cuadrado. Tutti e tre comunque sono sempre più vicini al pieno recupero. A centrocampo pronti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, a sinistra Dimarco e a destra Darmian è favorito su Dumfries per Sky. In attacco spazio alla coppia Thuram-Lautaro.