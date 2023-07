Lukaku, al Chelsea separato in casa. Allegri lo sogna nel suo attacco, dipende da Vlahovic

Dopo il rifiuto all'Inter, Romelu cerca ancora una sistemazione. Al Chelsea si allena temporaneamente e la Juve continua a osservarlo e spera di riuscire a cedere Vlahovic per dargli l'assalto. Allegri spinge per averlo.

"Romelu Lukaku vive da separato in casa del Chelsea, resta nel mirino dell’Arabia Saudita ed è sempre nei pensieri di Allegri, che sogna di affidargli l’attacco della Juve in caso di offerta irrinunciabile per Dusan Vlahovic (magari proprio degli inglesi o del Psg). In attesa di scoprire il proprio futuro, la punta belga - reduce dalla rottura con l’Inter -, continua ad allenarsi", si legge su La Gazzetta dello Sport.