Samardzic, nuovo incontro al rientro dal Giappone. Dettagli da limare e poi sarà dell’Inter

"Ci siamo, perché l’affare è in dirittura d’arrivo e nessuna delle parti in causa crede che possa saltare. Ma vanno definiti i dettagli. Due, su tutti: la valutazione del cartellino di Giovanni Fabbian, la contropartita che andrà all’Udinese, e il diritto di recompra che l’Inter vuole mantenere sul giovane centrocampista. Servirà un nuovo incontro tra Gino Pozzo e i dirigenti nerazzurri. Andrà in scena presto, all’inizio di questa settimana, magari al rientro dal Giappone del direttore sportivo Piero Ausilio. Il resto dell’affare è sostanzialmente definito: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto da far scattare nel 2024", spiega La Gazzetta dello Sport.