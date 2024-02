"Finalmente è tornato il derby d'Italia, quello vero. Non mi aspetto per niente una partita bloccata, sia Inter che Juve giocheranno per vincere, ne sono convinto. Non credo sia ancora decisiva, manca ancora troppo. Anche se in caso di vittoria dell'Inter ci sarebbe un distacco virtuale di 7 punti che inizierebbe a essere difficile da colmare per la Juve. Chi vedo come favorita? L'Inter in questo momento ha qualcosa in più, ce ne accorgiamo anche guardando i numeri, ma se devo fare un pronostico vedo i nerazzurri solo leggermente avanti, mi tengo un 55% e non di più".