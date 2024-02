Dopo Traemi, che arriverà a parametro zero nella prossima stagione, l'Inter ha chiuso anche per il centrocampista in scadenza col Napoli

Dopo Taremi, l'Inter ha definito un altro affare a parametro zero. Nella prossima stagione Inzaghi potrà contare sull'attaccante iraniano del Porto e anche su un nuovo centrocampista per il suo reparto.

"Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista. È la stessa mossa fatta nei giorni scorsi con il Porto per Mehdi Taremi. Ed è l’atto, secondo i regolamenti, che precede le visite mediche e l’autografo vero e proprio di un calciatore in scadenza. Le tempistiche non ingannino: quando avviene la comunicazione, vuol dire che l’affare è già blindato", scrive La Gazzetta dello Sport.