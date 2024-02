Ci sono scelte della sua carriera per cui, a posteriori, avrebbe voluto potere consultare il Var? — «Certo, non sono infallibile, magari ci fosse stato ai miei tempi. Episodi specifici non me ne vengono in mente, ma di certo il Var mi avrebbe aiutato a evitare errori, come aiuta gli arbitri di oggi».

Iuliano e Ronaldo? — «L’ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l’attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l’azione non sarebbe ripartita e non ci sarebbero state tante polemiche. Invece mi trovai in mezzo al vortice, per mesi».

Che ricordi ha di quel periodo? — «Fu dura, per me e per la mia famiglia. Io, i miei figli e mia moglie subimmo insulti e disprezzo, senza ragione. Col senno di poi, quell’episodio danneggiò la mia carriera dopo il ritiro».

(Fonte: Repubblica)

