Altobelli: “Emozionante vedere l’Inter vincere la Coppa Italia. Lautaro? Straordinario”

Alessandro "Spillo" Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista pubblicata sul Matchday Programme odierno: "Vedere la vittoris dell'Inter e la squadra che ha alzato il trofeo è stato emozionante. La Coppa Italia per me è sempre stata una competizione importante, ne ho vinte due e sono il capocannoniere nerazzurro di questa competizione.