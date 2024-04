Le parole dell'ex giocatore nerazzurro sul derby: "Troppa carica? No e vi spiego perché: nell'Inter vedo tranquillità"

Intervistato da L'Interista, Spillo Altobelli ha parlato di Milan-Inter. In caso di vittoria nel derby, la squadra di Inzaghi conquisterebbe il ventesimo scudetto. "Troppa carica? No e vi spiego perché: nell'Inter intesa come società, dirigenza, staff tecnico e giocatori io vedo una tranquillità estrema".