"La partita dell’anno con la formazione dell’anno. Al completo per davvero, sia negli undici titolarissimi sia negli altri 14 che popoleranno la panchina. Non era mai capitato all’Inter in questa stagione esaltante di avere i 25 della prima squadra tutti arruolabili per la stessa partita: il fatto che succeda proprio contro il Milan, nel derby che può assegnare la stella, viene visto ad Appiano come una lieta casualità. Quelle poche volte in cui Cuadrado si era affacciato in campo in questa stagione, Buchanan non era ancora sbarcato a Milano. Contro il Cagliari il colombiano era in panchina dopo una vita e accanto a lui c’era pure il canadese, ma mancavano sia Lautaro che Pavard, fuori per squalifica.