In caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, infatti, i transalpini sarebbero obbligati a versare nelle casse dell'Inter 10 milioni di euro, come previsto dalla clausola pattuita al momento della cessione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Per questo motivo i nerazzurri fanno il tifo per il Marsiglia, lontano 10 punti dal quarto posto in campionato, ma ancora in corsa in Europa League, dove hanno raggiunto la semifinale (anche grazie a Correa, che ha trasformato un calcio di rigore nella lotteria finale contro il Benfica).

Quale futuro per Satriano? — Diverso, invece, il discorso legato a Satriano: l'attaccante classe 2001 è stato ceduto al Brest - dove aveva già giocato nella seconda metà della stagione 2021/22 - in prestito secco, senza alcuna opzione di acquisto a titolo definitivo. L'uruguayano non sta vivendo un'annata esaltante per quanto riguarda i numeri personali (solo 5 gol segnati tra Ligue 1 e Coppa di Francia), ma è un elemento cardine della sua squadra, sorprendentemente seconda in classifica e in piena corsa per una storica qualificazione in Champions League: 31 presenze complessive, di cui 19 da titolare, e tanto lavoro sporco al servizio dei compagni. Un rendimento che potrebbe convincere lo stesso Brest a rivedere l'accordo con l'Inter, ma che potrebbe anche stuzzicare l'interesse di altri club.

