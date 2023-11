Andreolli a Inter TV: “Dimarco uno dei più decisivi in Europa. Mi aspetto un’Inter che…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma tra Juventus e Inter, in programma stasera. Match attesissimo dalle tifoserie e importante per la classifica. Andreolli ha dichiarato a proposito della sfida al vertice: "Sarà una partita difficile, è sempre complicato trovare punti importanti a Torino. Questa torna ad essere una sfida bella e di alta classifica. Una di quelle sfide che giocatori e tifosi aspettano quando escono i calendari. Entrambe le formazioni hanno trovato maggior continuità e certezze. Due formazioni che hanno trovato grande solidità e che arrivano al risultato in maniera differente. Penso che non ci siano esterni in Europa che possano essere così decisivi come Dimarco. Batto sempre sul fatto che ha un piede sinistro che gli permette di fare qualsiasi cosa ma la sua qualità principale è il primo controllo di palla. Questa è una cosa che fa la differenza nel calcio di adesso. Giocatori così tecnici non se ne vedono, ce lo teniamo stretto".