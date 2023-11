Marotta: “Rinnovo? Inter club in crescita. Rinnovo Lautaro? Non vedo problemi. Io e Allegri…”

"Inter più pronta come dice Allegri? A noi non pesa assolutamente, affrontiamo un avversario di tutto rispetto. La Juve è seconda in classifica, è importante dare continuità in termini di prestazioni buone, è questo l'aspetto più rilevante. Siamo in una fase interlocutoria, è importante fare la prestazione e magari anche trovare il risultato. E' un po' un rimbalzino, fa parte della comunicazione e sono dinamiche del calcio. Noi non ci vogliamo nascondere, sappiamo che vogliamo ottenere un risultato prestigioso, non è sinonimo di arroganza, dobbiamo essere orgogliosi e ambiziosi per cercare di raggiungere un risultato straordinario"