Andreolli: “Mi aspetto una gara ricca di emozioni. Bisognerà essere bravi a non dare…”

Ci sono grandi aspettative intorno alla partita tra Inter e Lazio in programma tra poco a Riad. Marco Andreolli ha analizzato con queste parole la semifinale di Supercoppa: "Mi aspetto una bella partita. Inter e Lazio sono due squadre che amano avere il controllo della palla, hanno giocatori di qualità. Speriamo che possa venir fuori una gara con tante emozioni. Sarri ha detto di aver ritrovato la voglia di allenare questa squadra nel modo giusto. Ha faticato a ritrovare i suoi dogmi. Dopo la gara persa contro l'Inter sono arrivate 5 vittorie importanti. La Lazio è forse la squadra più in forma del campionato in questo momento. Anche l'Inter è in fiducia in questo momento. Vincere aiuta a vincere. Trovare il primo trofeo stagionale sarebbe sicuramente importante per Inzaghi e la sua squadra. Sarri ritrova Immobile, il punto di riferimento più importante lì davanti".

"Thuram? Ha nelle gambe le qualità per fare male a campo aperto. Ci sono tanti altri giocatori che hanno le caratteristiche - una volta recuperata palla - per essere subito decisivi, attaccando bene gli spazi. La Lazio difende alta e corta, bisogna essere bravi a prendersi lo spazio dietro che a volte concede. Il centrocampo della Lazio? Un centrocampo un po' sottovalutato ma che ha qualità. I numeri sono simili a quelli del centrocampo nerazzurro. Calhanoglu sa giocare in ogni posizione del centrocampo e diventa importante sotto tutti gli aspetti. Il suo apporto è sempre elevatissimo. Questa qualità l'ha sempre avuta. Ciò che sorprende è la sua capacità ad adattarsi a fare cose diverse, nei contrasti e nel recupero palla. Si difende sempre di squadra: negli ultimi dieci mesi questa squadra ha trovato un equilibrio importante nel fare bene entrambe le fasi. Bisognerà essere il più possibile stretti e corti per non dare spazio alla Lazio. Lautaro riesce sempre ad esprimere il meglio di sé. Quest'anno sta ottenendo traguardi incredibili. Nelle partite dove servono le giocate dei fuoriclasse è importante che vengano fuori i giocatori che hanno le qualità per dare quel qualcosa in più", ha concluso Andreolli nella sua analisi ai microfoni di Inter TV.