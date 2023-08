Ansa – Roma sempre più lontana, ora Morata è l’obiettivo numero 1 dell’Inter: le ultime

Non solo Ibanez, forse anche Matic. Che la Roma dei Friedkin dovesse e volesse vendere per far cassa e provare ad accontentare Mourinho era cosa nota. Ma al difensore brasiliano, non convocato per l'amichevole col Tolosa perché è in chiusura la cessione agli arabi di Al Ahli per 35 milioni compresi dieci di bonus, si potrebbe aggiungere anche la cessione del serbo. Arrivato dallo United lo scorso anno, Matic ha rinnovato dopo una stagione positiva, ma ora in Francia sono certi: il Rennes lo tratta, e lui non avrebbe detto di no.