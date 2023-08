De Bruyne e Rodri sbagliano il rigore, all’Arsenal il Community Shield: 0′ per Tomiyasu

Tomiyasu è rimasto in panchina per tutta la partita mentre Balogun, altro obiettivo di mercato dell'Inter, era direttamente in tribuna

L'Arsenal vince il Community Shield ai calci di rigore contro il Manchester City. La squadra di Arteta, sotto 1-0 al 77' per via della rete di Palmer, è riuscita a trovare il gol del pareggio all'11' di recupero con Trossard, complice una deviazione di Akanji.

La sfida si è protratta così ai calci di rigore: l'Arsenal ne ha segnati 4 su 4, mentre per il City hanno sbagliato De Bruyne e Rodri, regalando così il trofeo ai Gunners. 0' per Tomiyasu, rimasto in panchina tutta la partita mentre Balogun, altro obiettivo dell'Inter, non è stato nemmeno convocato.