Antognoni: “Mancini? Sapevo c’erano degli scricchiolii. Spalletti numero uno, Conte…”

Spalletti rischia di non essere l’uomo giusto proprio per il calcio che propone e quindi per il tempo che gli serve ad instillarlo nel gruppo?

«Chiariamo subito che se Gravina prende Spalletti, fa un gran colpo perché è il migliore. L’ha detto l’ultimo campionato in cui ha vinto lo scudetto con il Napoli, dominando, pur non avendo una squadra così più forte delle altre e ha fatto se non un miracolo, una grande impresa. Ma c’è riuscito proprio perché era due anni che lavorava, ogni giorno, sullo stesso spartito. E la squadra giocava a memoria. E’ ovvio che con l’Italia non avrebbe lo stesso tempo a disposizione».