In Argentina: Carboni ha impressionato Scaloni e lo staff tecnico della Nazionale

Il talento di Valentin Carboni è noto da tempo, nonostante i 18 anni da poco compiuti: il gioiellino dell'Inter ha già mostrato le sue qualità nelle categorie giovanili, e in questa stagione è stato aggregato alla Prima Squadra nerazzurra (facendo il suo esordio sia in campionato che in Champions League), e ora il suo nome comincia a circolare anche a livello internazionale .

In Argentina, in particolare, si sta parlando molto di lui in questi giorni: il ct Scaloni lo ha nuovamente convocato per le amichevoli della Seleccion contro Panama e Curacao e, seppur non abbia potuto fare il suo esordio con la Nazionale, pare che abbia favorevolmente impressionato lo staff tecnico dell'albiceleste. Questo è quanto conferma Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports.