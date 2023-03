Social / Argentina, Carboni in posa con il suo idolo Messi: “Vivendo un sogno”

Il gioiellino dell'Inter, classe 2005, è stato nuovamente convocato dalla Seleccion per le amichevoli contro Panama e Curacao

Giornate indimenticabili per Valentin Carboni: il gioiellino dell'Inter, classe 2005, è stato nuovamente convocato dall'Argentina per le amichevoli contro Panama e Curacao, e il sogno dell'esordio in Nazionale potrebbe presto avverarsi. Il fantasista nerazzurro sta ammirando da vicino il suo idolo, Lionel Messi, con cui oggi condivide lo spogliatoio da compagno di squadra. Un'ammirazione smisurata, con tanto di foto postata su Instagram: "Vivendo un sogno".