Asllani dopo Svezia-Albania: “Il mio ruolo? Gioco ovunque e in tutti i ruoli”

Le parole del centrocampista nerazzurro dopo la sconfitta in Nazionale contro gli svedesi. Novanta minuti per lui in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 23:41)

Dopo la sconfitta contro il Cile, l'Albania ha perso anche in amichevole contro la Svezia. Novanta minuti in campo per il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani, che poi ha parlato con la stampa albanese e ha detto: «Qualcosa non ha funzionato perché abbiamo perso ma abbiamo giocato bene e abbiamo lottato. L'umore era basso dopo la sconfitta col Cile, ma abbiamo fatto una super gara. Il nostro obiettivo sono gli Europei e stiamo lavorando per arrivare lì al meglio».