Intervistato da Panorama Sport, Kristjan Asllani torna sulla netta sconfitta per 3-0 dell'Albania contro il Cile. "Il Cile è una squadra forte, una squadra molto fisica. Mi dispiace solo per i tre gol, perché secondo me non meritavamo di subire così tanto. Penso che non ci siano problemi, continueremo a lavorare e il nostro obiettivo è reagire".