In studio a Sky Sport, il giornalista Paolo Assogna ha parlato così prima di Torino-Inter in programma alle 18

In studio a Sky Sport, il giornalista Paolo Assogna ha parlato così prima di Torino-Inter delle 18. “L’Inter deve imparare a gestire il risultato di vantaggio, è un punto debole della squadra, quello della gestione del possesso palla in alcuni momenti. Calhanoglu sta andando molto bene, magari deve avere più personalità a gestire il possesso ecco. Guardando la formazione, però, io punti deboli non ne vedo davvero come nomi. Per me l’Inter è molto più forte della Juventus”, le sue parole.