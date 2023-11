La trasferta di Bergamo rappresentava un esame importante per l'Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica dopo 10 giornate. E la vittoria, per 2-1, infonde grande fiducia all'ambiente interista anche in vista delle prossime partite. Ecco come hanno il match del Gewiss Stadium i tifosi interisti, tra tweet ironici e post divertenti.