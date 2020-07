Decide Muriel: l’Atalanta batte il Bologna e scavalca momentaneamente l’Inter al 2° posto

Con un gol di Luis Muriel dopo circa un’ora di gioco, l’Atalanta batte il Bologna e sale momentaneamente al secondo posto in classifica. In attesa del risultato dell‘Inter, impegnata domani sera a San Siro contro la Fiorentina, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini tocca quota 74 punti, a +2 sui nerazzurri, che però potranno presto salire a 75.

Partita molto intensa, quella del Gewiss Stadium, in campo e fuori. In un primo tempo combattuto e terminato 0-0, a dare ‘spettacolo’ sono stati soprattutto Gasperini e Mihajlovic, protagonisti di un’accesa lite in panchina. Nella ripresa, il Bologna si è reso spesso pericoloso, ma è stato il solito Muriel, entrato dalla panchina, a decidere il match con un destro potente. Da segnalare, sullo 0-0, anche una traversa del Bologna colpita da Barrow.