Sky – Inter, verso la Fiorentina: torna Lukaku. Ma potrebbe esserci un’esclusione eccellente

Si parla ancora delle dichiarazioni di Antonio Conte al termine di Roma-Inter, ma la verità è che per i nerazzurri è già tempo di tornare in campo. Domani sera, infatti, a San Siro arriva la Fiorentina. Un avversario ostico che, seppur già sicuro della salvezza, arriverà come sempre a Milano con la voglia di rendere alla squadra di Conte la vita difficile. Una classica del nostro campionato che assume grande importanza per l’Inter, chiamata a difendere il secondo posto dagli assalti di Atalanta e Lazio.

L’allenatore nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrà contare su un Romelu Lukaku pienamente recuperato e sicuro titolare della sfida. Resta da capire chi giocherà al suo fianco. Eh sì, perché non è affatto scontato che venga riproposta al LuLa. Anzi, l’emittente riferisce che, a ora, il favorito a giocare da titolare con il belga è Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez inizialmente in panchina. L’altra novità potrebbe essere rappresentata da Eriksen che, dopo la panchina dell’Olimpico, è in vantaggio per una maglia dall’inizio alle spalle della coppia d’attacco.

(Fonte: Sky Sport)