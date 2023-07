Atalanta, Percassi: “Samaden miglior dirigente di settore giovanile italiano”

L'amministratore delegato del club bergamasco ha speso parole di elogio per il nuovo responsabile del vivaio

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, nel giorno della presentazione ufficiale di Roberto Samaden come nuovo responsabile del settore giovanile del club bergamasco ha voluto elogiarlo pubblicamente: "Costanzi mi aveva comunicato di volersi prendere una pausa, e quindi mi sono subito preoccupato di andare a ricercare qualcuno che fosse adeguato a quello che vediamo come ruolo preminente per le nostre strategie. A detta di tutti gli addetti ai lavori abbiamo cercato il miglior dirigente di settore giovanile italiano.