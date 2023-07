Samaden: “Cresciuto con il mito del settore giovanile dell’Atalanta. Un orgoglio”

Roberto Samaden, ex responsabile del settore giovanile, dal primo luglio ricopre lo stesso ruolo all'Atalanta. Queste le sue prime parole da dirigente orobico, rilasciate al sito ufficiale del club bergamasco: "Da quando ho iniziato a fare questo lavoro sono cresciuto con il mito del settore giovanile dell'Atalanta. Ho avuto la fortuna di conoscere quello che per tutti è l'icona dei responsabili di settori giovanili: Mino Favini. Devo tanto a lui, sono cresciuto anche e soprattutto grazie ai suoi consigli. Per me arrivare all'Atalanta è come raggiungere un obiettivo. Ho cercato di applicare quello che ho imparato da lui nel ruolo che avevo precedentemente all'Inter e pero di esserci riuscito. Per me è un grande orgoglio poter arrivare in un club così prestigioso".