I colchoneros di Simeone, privi di Griezmann, non riescono a ribaltare lo 0-1 dell'andata e vengono eliminati in semifinale

Finisce in semifinale il cammino in Coppa del Re dell'Atletico Madrid, avversario dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros, privi di Griezmann, vengono travolti al San Mames dall'Athletic Bilbao che, dopo aver vinto la gara di andata con il punteggio di 0-1, si impone con un 3-0 che non ammette repliche.