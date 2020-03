Coronavirus, massima allerta Lega Serie A: “Si racconta che durante l’Assemblea l’atmosfera…”

La priorità, ovviamente, è per l’emergenza sanitaria che stra attraversando il nostro Paese. Il calcio, in questi casi, viene dopo. Senza discussioni. Prima serve uscire dall’incubo coronavirus, poi si penserà al calcio. Tutti, in Serie A, sono in massima allerta, consapevoli che l’Italia vive un momento drammatico. Ecco perché, come racconta la Gazzetta dello Sport, l’Assemblea in conference call della Lega ieri è stata una delle più cupe di sempre:

“Prima ancora dei danni economici, pesantissimi, si contano le vittime del Coronavirus: i numeri di ieri impongono un livello altissimo di allerta. Più alto ancora di quello dei giorni precedenti. Il calcio vive la preoccupazione di tutti: l’assemblea di ieri dei presidenti di Serie A è stata la più cupa di sempre. Il timore per l’emergenza salute si traduce in primo luogo in massima prudenza sulla prossima ripresa del campionato. E lo stesso vale per gli allenamenti, che dovrebbero addirittura precedere di settimane la ripartenza della stagione ufficiale. Argomento di cui ieri non si è discusso: al momento ogni club resterebbe autorizzato a portare avanti la propria linea“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)