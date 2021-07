Inter, Pinamonti in uscita: per completare l’attacco può rimanere un giovane

L’attacco dell’Inter potrebbe presentare delle facce nuove rispetto alla scorsa stagione: la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare a un nuovo innesto (Keita e Scamacca in pole), ma i tanti giovani in casa scalpitano per avere una...

Fabio Alampi

L'attacco dell'Inter potrebbe presentare delle facce nuove rispetto alla scorsa stagione: la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare a un nuovo innesto (Keita e Scamacca in pole), ma i tanti giovani in casa scalpitano per avere una chance. Chi invece partirà, come scrive il Corriere dello Sport, è Andrea Pinamonti: "In attacco arriverà una punta al posto di Pinamonti. Uno tra Salcedo e Satriano potrebbe rimanere a completare l'organico".