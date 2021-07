Inter, Pedullà: “Cagliari, Pinamonti priorità assoluta. Si chiude con quest’incastro”

Andrea Pinamonti è un grande obiettivo per il Cagliari per l'attacco: ecco come può chiudersi l'operazione

Marco Astori

Si scalda la pista Andrea Pinamonti-Cagliari. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia, infatti, il centravanti dell'Inter è il primo obiettivo dei sardi per l'attacco e l'operazione può farsi con quest'incastro: "Pinamonti è una priorità assoluta del Cagliari, ma prima deve partire Simeone. Il centravanti dell'Inter guadagna 3 milioni con i bonus e tutte le pretendenti che ci hanno provato hanno proposto una contribuzione di ingaggio non aderente alle richieste dell'Inter, che vuole almeno il 70% pagato. Capozucca è un suo grande estimatore e se parte Simeone, corteggiato da diversi club, il Cagliari prende Pinamonti: ma non è una cosa di domani o dopodomani".