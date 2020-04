Pres. Federcalcio Gabon: “Aubameyang? Dovrebbe andare in un club più ambizioso dell’Arsenal”

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang è ancora tutto da scrivere: l’attaccante gabonese, in scadenza nel giugno del 2021 con l’Arsenal, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo proposta dai Gunners, e molti club si sono messi alla finestra in attesa di nuovi sviluppi. In prima fila c’è anche l’Inter, a maggior ragione se Lautaro Martinez dovesse partire con destinazione Barcellona.

Pierre Alain Mounguengui, presidente della Federcalcio del Gabon, a ESPN ha detto la sua su quale potrebbe essere la scelta migliore per Aubameyang: “Non voglio dire che l’Arsenal non sia ambizioso, ma che non abbia ambizioni alte tanto quanto altri club europei. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto con un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale, lo consideriamo tutti uno dei migliori giocatori al mondo, ma il consiglio che gli do è di continuare a lavorare e per attirare l’attenzione dei club più importanti e più ambiziosi“.

“Aubameyang è un giocatore di livello mondiale ma per lui, così come per chiunque altro in Europa che non abbia vinto un grande titolo, il calcio è uno sport collettivo. In questo momento è all’Arsenal, e qui non ha vinto nulla. Quindi è un fallimento collettivo“.