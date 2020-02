Inter, è Aubameyang il prescelto. In Francia: “Arsenal? Sul rinnovo la situazione è questa”

E’ tema di stretta attualità in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è conteso da Barcellona e Real Madrid, pronti entrambi ad esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni la prossima estate. Il club nerazzurro non dovrà dunque farsi trovare impreparato ed è già alla caccia del sostituto: e uno dei nomi più pronunciati in questi giorni è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti dell’Arsenal in scadenza coi Gunners a giugno 2021. Per l’Inter ci sarebbe dunque la possibilità di pagarlo meno del suo valore, proprio a causa della sua condizione contrattuale.

Ma non c’è proprio possibilità che il giocatore rinnovi con l’Arsenal? E’ a questa domanda che il portale francese Le10Sport risponde, dando la sua versione dei fatti. Secondo quanto risulta loro, infatti, la situazione è ben diversa: il board del club londinese ha già avviato i contatti con l’entourage di Aubameyang lo scorso autunno. Al momento però i discorsi sono in standby: il giocatore vorrebbe infatti avere più chiara la situazione sportiva del club, così come aspettare di vedere se l’Arsenal riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League e, di conseguenza, se dovessero esserci investimenti importanti. E’ ancora tutto da scrivere, dunque, il futuro di Aubameyang: i discorsi legati al rinnovo potrebbero essere ripresi nel caso di un ottimo finale di stagione della squadra di Arteta.